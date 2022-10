Shopping de Londrina agita Mês das Crianças com ação solidária

O Royal Plaza Shopping dá início ao Mês das Crianças com uma ação que vai unir solidariedade e muita diversão. Até o dia 06 de novembro, o shopping vai receber o Arena Jump, um parque feito com camas elásticas, um ambiente de alegria para crianças e adultos de todas as idades e o ingresso é solidário.







Para brincar, é preciso doar 01 litro de leite integral em embalagem tetrapak ou 01 pacote de doces ou salgados (balas, gomas, chips etc.). Os produtos serão destinados ao Hospital do Câncer de Londrina e para creches da cidade.





Atenção ao horário de funcionamento: Segundas, quartas, quintas, sextas, sábados, das 12h às 20h. Terças e domingos, das 12h às 18h. A estrutura ficará montada no Espaço Cultural (Piso 3).