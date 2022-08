Shopping traz Feira Londrina Criativa de segunda a sexta

A feira itinerante Londrina Criativa está em ritmo de Dia dos Pais, data que será comemorada no domingo, dia 14 de agosto, e realiza uma super exposição de produtos, que vai durar uma semana inteira. O período será de segunda a sexta, das 9h às 21h, no Royal Plaza Shopping, no centro de Londrina. “Será uma grande oportunidade para o público comprar lembrancinhas para os pais, com uma variedade e ineditismo muito grande”, afirma Margareth Watanabe, organizadora da Londrina Criativa.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Uma pesquisa do Grupo Datacenso, em parceria entre a Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) e a Acil (Associação Comercial de Londrina) aponta que os consumidores pretendem gastar, em Londrina, em média, R$ 174,50 por presente aos pais, um crescimento de 10% em relação a 2021. “Com esse tíquete médio, é possível comprar muitos presentes e mimos para os pais entre os produtos e expositores da feira Londrina Criativa”, recomenda Margareth.





De acordo com ela, entre os empreendedores participantes, estarão os que vendem origami e orinuno, outros produtos japoneses, chocolate com flores comestíveis e macarrons, defumados artesanais, produtos para pet, cerâmica, artesanatos em madeira, papelaria artesanal, quick massagem, geleia gourmet, velas aromáticas e mini jardins. “Teremos opções para todos os tipos, gostos e estilos dos pais”, diz a organizadora.





Além disso, esta é a primeira vez que a feira itinerante Londrina Criativa será realizada durante uma semana inteira, oportunizando a conexão entre empreendedores e consumidores por mais tempo. “Será um desafio para todos nós, já que vamos ter de trabalhar ainda mais para repor nossos estoques de produtos e oferecer ao público o melhor que as pessoas merecem”, diz.





Criada no início de 2022, a feira itinerante Londrina Criativa já foi realizada em diversos locais, públicos e privados, entre eles no Museu Histórico Padre Carlos Weiss, no Sesc e na Expo Japão. Hoje, a Londrina Criativa tem apoio do Londrina Convention Bureau e da prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel). (com informações da assessoria de imprensa do shopping)