Sol segue em Londrina, mas frente fria pode trazer chuva na quinta-feira

O domínio solar previsto para esta terça (9) e quarta (10) em Londrina deve ser interrompido por pancadas de chuva trazidas pela frente fria que se aproxima do Paraná na quinta-feira (11). Conforme a expectativa do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), o sistema instável originário do sul brasileiro altera as condições climáticas de todo o Estado.

Mesmo que seja o astro-rei o protagonista do céu de Londrina nos próximos dois dias, a agrometeorologista Angela Costa não descarta a ocorrência de pancadas de chuva durante as horas que se seguem.

Isto porque, segundo ela, a primavera é uma estação de transição do inverno, período mais seco do ano, ao verão, quando chuvas são contínuas.





O que pode impulsionar ainda mais a chance de precipitações é o calor de 30ºC esperado pela pesquisadora para esta e a próxima tarde.





Mínimas nesta terça (9) foram de 17,2 e devem se manter entre 16ºC e 17ºC no amanhecer desta quarta (10).





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.