Tarifa do transporte coletivo em Apucarana sobe de R$ 4 para R$4,50

A tarifa do transporte coletivo urbano de Apucarana (Centro-Norte) está sendo reajustada de R$4,00 para R$4,50, e passa a vigorar a partir do dia 7 de janeiro.





O reajuste consta no decreto 03/2024 publicado nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro, no diário oficial do Município.



O superintendente de transportes da Prefeitura de Apucarana, Carlos Mendes, explica que o contrato de concessão do serviço de transporte público coletivo municipal, mantido com a VAL (Viação Apucarana LTDA.), prevê uma correção anual e, a exemplo de anos anteriores, isso acontece no início do ano.





O decreto 03/2024, estabelece em seu artigo 1º, que a empresa fica autorizada a reajustar os preços de passagens nas linhas urbanas e distritais. A partir do dia 7 de janeiro, domingo, a tarifa aos usuários passa a custar R$4,50; e a tarifa para os estudantes (meia) passa a ser de R$2,25.

De acordo com Carlos Mendes, o reajuste é baseado nos custos da empresa operadora do transporte coletivo urbano em Apucarana.





“A VAL está negociando reajuste salarial com seus funcionários e também tem outros custos como pneus e peças de reposição”, justifica o superintendente.





