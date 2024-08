Técnicos de Itaipu visitam Jacarezinho para oferecer consultoria em obras de infraestrutura

Técnicos da Itaipu estiveram em Jacarezinho (Norte Pioneiro) na quarta-feira (21) para realizar uma visita técnica e oferecer consultoria para as obras de infraestrutura contempladas pelo programa Itaipu Mais que Energia.





O aporte de R$ 2.854.580,00 já foi depositado pela Itaipu Binacional e aguarda liberação da Caixa Econômica Federal, que pediu ao município alguns ajustes nos projetos.



As obras previstas incluem a construção de um biodigestor de pequeno porte para resíduos orgânicos e sistema de geração fotovoltaica na Escola Municipal Ismênia de Lima Peixoto, pavimentação da estrada rural na comunidade Água Feia e revitalização da praça do Jardim São Luiz.







Segundo o diretor de Coordenação da Binacional, Carlos Carboni, a empresa tem prestado ajuda desde a fase de apresentação das propostas, que começou no ano passado.

"Nossos técnicos têm prestado total apoio aos municípios e estamos à disposição para auxiliar em tudo que for necessário, garantindo que as Prefeituras cumpram todas as exigências dos projetos e acessem os recursos do programa, que já estão disponíveis", afirmou.





A secretária de obras de Jacarezinho, Suellen Maria Rosetto Moraes, conversou com os técnicos da Itaipu acerca dos prazos e adequações dos projetos exigidos pela Caixa Econômica.





“Dez dias é um prazo suficiente para concluirmos as correções, enviar [para a Caixa], obter a aprovação e, em seguida, inserir no sistema”, afirmou a secretária. Essa adequação é condição para liberação da verba.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: