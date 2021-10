Temperaturas alcançam 31ºC nesta quarta e Londrina pode ter pancadas de chuva, prevê IDR

Uma área de instabilidade, oriunda do canal úmido da Amazônia, deve cruzar o Norte Paranaense nesta quarta-feira (27) e, em decorrência dela, a agrometeorologista Angela Costa não descarta a ocorrência de pancadas de chuva em seletas regiões de Londrina. O volume previsto destas precipitações, no entanto, não é significativo.

O efeito mais provável da passagem deste sistema é o acúmulo de nuvens, que deve inibir o sol ao longo do dia. A nebulosidade permanece com força na quinta (27), mas, durante a sexta (28), o astro-rei toma o protagonismo pra si novamente, anuncia a pesquisadora.

O afastamento das frentes frias com maior potencial chuvoso levantam as temperaturas. O IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) espera máximas de 31ºC no período de maior aquecimento desta quarta (27).



Os termômetros podem marcar entre 29ºC e 30ºC na quinta (28).





Se a atmosfera esteve excessivamente instável com a tempestade do último fim de semana, a umidade relativa do ar decaiu até os 31% durante a terça (26). A porcentagem ideal para a saúde humana, recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) é de 50% a 60%.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.