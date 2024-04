Avenida Presidente Vargas vai passar por recape asfáltico a partir de quinta-feira

A Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Rolândia, vai receber recuperação asfáltica nos seus dez quilômetros de extensão a partir da quinta-feira (25). Os motoristas devem ficar atentos com operários e maquinários na pista.







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Os trabalhos da via, que é o trecho urbano da BR 369, vão começar nas proximidades da saída para Cambé e avançarão no sentido a Arapongas. Durante os trabalhos, as marcações na pista também serão suprimidas até a conclusão do recape, quando serão novamente pintadas.







O serviço será feito em parceria entre a Prefeitura de Rolândia e o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes), sendo que a administração municipal vai arcar com 30% e os 70% restantes ficam a cargo do órgão federal.