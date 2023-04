Temperaturas despencam no Paraná a partir dessa quarta-feira

Vem queda acentuada na temperatura em todo o Paraná a partir dessa quarta-feira com a presença de uma massa de ar frio que deve chegar após esse período de chuva. Nesta terça-feira, por exemplo, o volume de chuva esperado em Londrina é bem significativo de 50 milímetros. Isso equivale a praticamente metade do volume esperado para abril que é de 104 milímetros.





Já a partir de quarta-feira o sol volta a predominar, mas a massa de ar frio traz a primeira onda de declínio nas temperaturas do ano no Paraná. Em Londrina, os termômetros devem despencar com mínimas na casa dos 10ºC de manhã. A previsão é de mínima de 16ºC na quarta, 11ºC na quinta e 10ºC na sexta-feira. Porém, a tarde as temperaturas ficam na casa dos 22 e 24 graus, como informou a agrometeorologista do IDR-PR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Heverly Moraes.

Nos setores mais ao sul do Estado, poderá gear nas regiões de serra como em General Carneiro e Palmas, com temperaturas mínimas de 4°C.







No final de semana, as temperaturas voltam a subir um pouco mais e a chuva pode retornar entre os dias 25 e 26 de abril.







Sobre as chuvas de abril, a agrometeorolista informa que o mês deverá atingir a média histórica de 104 milímetros. A chuva é bem-vinda principalmente no campo para os produtores que estão cultivando o milho safrinha.