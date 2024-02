Trecho com erosão na Estrada da Pedreira é interditado pela Prefeitura de Londrina

A Prefeitura de Londrina interditou na manhã de quinta-feira (22), um trecho de pista com erosão crescente na Estrada da Pedreira, localizada no Conjunto Cafezal, região sul. O bloqueio na via, que interliga os bairros na área do Cafezal com o Conjunto Jamile Dequech e o Jardim União da Vitória, é necessário para evitar acidentes no ponto de passagem sobre uma tubulação de concreto, onde o asfalto está deteriorado por conta do impacto das chuvas.





O trajeto que passa ao lado do Jardim Alto do Cafezal está fechado, nos dois sentidos, para quem utiliza a estrada que liga a região sul ao centro de Londrina. O ponto mais danificado fica em uma curva na qual a pista vem sendo invadida pela erosão, de ambos lados, estreitando a passagem de veículos e causando riscos de desabamento. Nesse local, a estrutura de canalização não suporta mais a vazão do curso de água, que acaba passando por cima da pista em dias de maior alagamento.

A Secretaria de Obras interditou a Estrada da Pedreira até que um projeto para a recomposição do trecho seja concluído, ainda sem prazo exato definido. A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) instalou barreiras de concreto “New Jersey” para evitar, temporariamente, a passagem de veículos.





O isolamento fecha a estrada logo em sua entrada a partir do final do Conjunto Cafezal, na altura da rua Alvizio Jarreta. Também abrange o outro sentido, de quem trafega vindo do Conjunto Jamile Dequech e passa pela Usina de Asfalto da Prefeitura, até chegar ao limite de conversão possível pela mesma estrada e já sinalizado. Assim, quem utiliza a Estrada da Pedreira poderá seguir seus trajetos somente utilizando a PR-445 em direção ao viaduto do União da Vitória/Jamile Dequech.

