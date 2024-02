Londrina terá história contada por livro que marcará os 90 anos do município

A história de Londrina é marcada por momentos importantes, que vão da chegada dos ingleses com a CTNP (Companhia de Terras Norte do Paraná) até sua expansão e industrialização, que fizeram com que Londrina se tornasse uma das cidades mais importantes do país. Berço do café, as histórias, os fatos e as curiosidades da "pequena Londres" vão ser reunidas em um livro, que vai presentear a cidade e os londrinenses por seus 90 anos, sejam eles de nascimento ou de coração.





O livro toma como base os episódios do programa "Londrina de Braços Abertos’" veiculado pela Paiquerê 91,7 há quase um ano. Em seus quatro minutos, cada um dos episódios traz um pouco da história de Londrina, que é a base da Londrina de hoje e que ainda vai moldar muitos e muitos anos à frente.

Responsável pelo projeto, o jornalista e escritor Wilhan Santin também vai ser o responsável por transformar o conteúdo radiofônico em livro, que deve ser lançado no mês de dezembro, quando Londrina completa nove décadas.







Há 50 nas mãos de JB Faria, a Paiquerê 91,7 tem um caráter esportivo muito forte, já que são oito Copas do Mundo no currículo, além de tantas outras competições Brasil afora. Assim como o apreço pelo esporte, o radialista reforça que o jornalismo de qualidade e com responsabilidade sempre nortearam o trabalho da emissora. Com seus 62 anos "de microfone", JB Faria afirma que sempre se considerou londrinense, já que desembarcou na cidade com 11 meses de idade, em fevereiro de 1946.



“Meu sonho era deixar alguma coisa para Londrina, alguma coisa importante para Londrina e, no ano passado, ele [Wilhan Santin] ligou para a gente falando que tinha uma ideia”, relata.





Com 12 livros já publicados, o jornalista e escritor Wilhan Santin, que nas palavras de JB Faria é um “apaixonado por pesquisa”, chegou com a ideia de fazer um programa diário na rádio contando um pouco da história de Londrina em comemoração e como uma forma de presentear os 90 anos da cidade, celebrado no dia 10 de dezembro de 2024. Então, em março de 2023, nasceu o "Londrina de Braços Abertos", que traz história, curiosidades e fatos marcantes que contribuíram para que Londrina se tornasse o que é hoje.





Até agora, o programa já tem 250 episódios de quatro minutos veiculados de segunda-feira a sábado no Jornal da Manhã, da Paiquerê 91,7, e com mais três reprises ao longo da programação. “E a coisa começou a pegar”, relata Faria. Com o programa a todo vapor, o radialista conta que a ideia foi transformar o conteúdo em um livro como presente para a cidade. “Tem muitos livros bons de Londrina, mas com essa riqueza de detalhes e de curiosidades, não tem nada igual”, explica, complementando que o livro vai trazer uma leitura fácil e fluída.





