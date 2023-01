Trecho da avenida da Esperança será duplicado em Cambé

Uma das vias mais extensas de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), a avenida da Esperança será duplicada em 550 metros, no trecho que vai da marginal da BR-369 até o residencial das Torres.





A ordem de serviço autorizando o início dos trabalhos foi assinada nesta sexta-feira (6), numa cerimônia realizada no Centro Cultural que marcou a autorização para começar outras obras e para oficializar a compra de veículos e equipamentos, totalizando R$ 12 milhões em investimentos.

As novas pistas na avenida da Esperança vão custar R$ 1,3 milhão, em recursos próprios do município. Será construído um canteiro central e um retorno no cruzamento com a avenida Lourenço Fadel.





"Escolhemos esse trecho porque é o que tinha mais facilidade com relação ao domínio da estrada. Tem outros pontos na Esperança em que houve invasões por parte de alguns proprietários e teremos que conversar, até mesmo derrubar muros e algumas construções”, explicou o prefeito Conrado Scheller.

O local é a ligação de diversos bairros até a área central e acumula congestionamentos, principalmente nos horários de pico.





“Passar aqui é um desafio no começo da manhã e no final da tarde, precisa até de mais melhorias”, opinou o motorista de aplicativo Rodolfo Nóbrega.

“Essa obra vai resolver um pouco a situação de quem vai para o Santo Amaro, Boa Vista, jardim São Paulo. Tendo duas vias consegue melhorar a mobilidade”, afirmou o chefe do Executivo cambeense.





Avenida que cruza e inicia na Esperança, a Lourenço Fadel terá um novo sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica. A empresa que venceu a licitação vai edificar 35 bocas de lobo e outros 13 poços de visita, até a rua Antônio Bocate, onde já existe sistema de captação de água.





