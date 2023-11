UEL aprova 7.075 candidatos que passaram na primeira fase do vestibular 2024

Um total de 7.075 candidatos foi aprovado na 1ª fase do vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina), divulgada nesta segunda-feira (13), pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos). O edital com os nomes pode ser acessado no portal da Cops. A prova de Conhecimentos Gerais foi realizada no último dia 29 de outubro, em Londrina e mais quatro cidades do Estado (Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama).







Estes aprovados farão a 2ª fase nos dias 26, 27 e 28 deste mês. No dia 26, serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. No dia 27 de novembro, os candidatos realizam a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, e, no dia 28, será aplicada a prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico.



A 2ª fase será realizada somente em Londrina. Candidatos provenientes das cidades que sediaram a 1ª etapa e que foram aprovados deverão se deslocar para Londrina fazer as provas. A primeira convocação do Vestibular será divulgada em 16 de janeiro de 2024.





De acordo com o cronograma do concurso, previsto no Manual do Candidato, no próximo dia 20 de novembro, a partir das 17h, será divulgado o Cartão de Inscrição do Candidato, que informa local exato, horário e detalhes importantes relacionados às provas da próxima etapa do Vestibular da UEL.