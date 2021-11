Verbas devem impulsionar melhorias em 50 creches de Londrina

Cinquenta CEIs (Centros de Educação Infantil) de Londrina receberão verba da prefeitura para a realização de melhorias ao longo dos próximos meses.

São instituição filantrópicas parceiras, com prédio próprio ou cedido pelo poder público, que estão funcionamento e vão manter o vínculo para 2022. O município vai repassar R$ 8 milhões, em recursos próprios, em valores que variam de R$ 100 mil a R$ 150 mil.



As creches com até 50 alunos, por exemplo, terão à disposição R$ 100 mil; as unidades de 51 a 150 crianças vão receber R$ 150 mil; e as com mais de 151 matriculados R$ 200 mil.





“O dinheiro é para reformas de todos os tipos: piso, telhado, pintura, troca de janela, enfim, cuidar dos prédios. Recebemos muitos pedidos e as filantrópicas perderam muita ajuda nestes últimos anos por conta da pandemia e acabaram ficando sem recurso”, explicou Maria Tereza Paschoal de Moraes, secretária municipal de Educação.





