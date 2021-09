Londrina tem 700 crianças na fila de espera de creches

Cerca de 700 crianças entre zero e três anos estão na fila de espera por vagas em creches de Londrina. O número foi atualizado nesta segunda-feira (13), pela secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, durante a inauguração do CEI Professora Maria Inês Vieira dos Santos Lozano, no jardim Nova Esperança, na zona sul.



Continua depois da publicidade





“Com essa creche, a gente já diminui, pelo menos, 100 crianças da nossa fila de espera e mais uma creche será inaugurada ainda este mês, na zona leste. As famílias voltaram a procurar a Central de Vagas com a perspectiva de retorno e isso é bem importante, para que a gente saiba exatamente quais serão os próximos passos na educação”, afirma. A unidade do Nova Esperança, atenderá 108 crianças, enquanto a creche a ser inaugurada na zona leste terá capacidade para atender 160 alunos.

Continua depois da publicidade





Continue lendo em Folha de Londrina.