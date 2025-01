Voluntários podem se inscrever para curso de brigadista florestal no Paraná

O Governo do Paraná começa, em março, uma nova etapa para a formação de voluntários que vão atuar na prevenção e no combate a incêndios florestais.





A Capacitação em Brigadistas Civis Voluntários é realizada em parceria entre a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros do Paraná e o IAT (Instituto Água e Terra). O objetivo é reforçar o contingente disponível para atuar em situações nas UC (Unidades de Conservação), especialmente no segundo semestre do ano, período de maior registro de ocorrência.

Pode se inscrever qualquer pessoa acima de 18 anos, residente no estado, bem como integrantes do programa de Voluntariado em UCs (Unidades de Conservação) do Paraná, dentro do Previna (Programa de Prevenção de Incêndios na Natureza).





As vagas são limitadas, a inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 28 de fevereiro no site da Defesa Civil Estadual.

