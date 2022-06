Três escolhas para uma economia na conta de luz

O custo da energia em relação à renda per capita no Brasil é o segundo maior do mundo, atrás apenas da Colômbia, segundo levantamento da Abrace (Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia). A conta de luz vem aumentando seu peso no orçamento doméstico e, de acordo com uma pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), nos últimos 12 meses, teve um aumento de 20,52%, o que ajuda a explicar também o aumento na inadimplência -- dívidas com água e luz tiveram uma alta de 7,92% no mesmo período.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Com o atual quadro da inflação e uma projeção de reajuste em dois dígitos na conta de luz em 2022, o consumo consciente de energia ainda é o melhor caminho para equilibrar as despesas em casa, além de ajudar o meio ambiente. Pensando nisso, Felipe Mattos, fundador e CEO da Reverde, marketplace que simplifica a utilização de energia solar, contribuindo com a descarbonização do planeta, dá dicas importantes para evitar o desperdício e poupar na conta de luz. Confira: