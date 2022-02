Aprenda a fazer uma decoração de Carnaval sustentável

O Carnaval chegou e como estamos em tempos de pandemia não é possível ir para a rua comemorar. No entanto isso não é motivo para tristeza, a decoradora Marcelle Braga, da MBraga Decora, mostra que da para se divertir muito, mesmo estando em casa. Ela nos da uma dica maravilhosa de como fazer um confete sustentável:

“A brincadeira começa com um passeio no parque para catar folhas secas pelo chão. Depois, para a segunda parte, o único utensílio que você vai precisar é um furador de papel”, explica.

O ideal é usar uma bandeja ou bacia e abrir o compartimento de descarte do furador, deixando os pedacinhos de papel caírem direto no utensílio escolhido. “No momento de colher as folhas, tente variar os tons”, ensina a profissional. “Depois é só deixar a criançada se divertir à vontade!”.

“O legal desse confete é que ele é parte da natureza, então, se a brincadeira for em um gramado, ele não vai poluir o ambiente”, ressalta a decoradora. Ela também da algumas outras dicas bem bacanas:

- Espalhe adereços pela casa: Vale pendurar fitas, colocar máscaras pelos móveis, jogar confetes… Não tenha medo da bagunça… O importante é curtir, afinal, depois basta limpar.





- Invista nas cores: Almofadas, mantas, pratos e copos, use um de cada tipo, um de cada cor. Isso vai dar um tom divertido na decoração.





- Balões: Os tipo bubble, estão em alta. Mas vale usar bexigas ou aqueles de papel. Eles dão um clima alegre e divertido a qualquer decor.





- Bolo: Por que não um bolo temático? Todo mundo gosta de um doce e um bolo no tema da festa dá um toque especial à decoração.



E por fim, carnaval que é carnaval tem que ter fantasia! Não é porque vai ficar em casa que vai deixar a parte mais divertida de lado. Se não quiser nada muito elaborado, invista ao menos em adereços. É possível fazer diversos acessórios em casa com materiais simples, basta usar a criatividade.