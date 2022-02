Saiba os cuidados necessários com as plantas durante o verão

Ter um cantinho verde em casa é um charme, atualmente muitas pessoas passaram a cultivar plantas dentro de casa. No entanto, para quem ainda não tem muita experiência, as dificuldades podem aparecer, sobretudo no Verão, período em que as espécies necessitam de um tratamento diferenciado.

Para contribuir com essa tarefa, a empresa de vasos contemporâneos e sustentáveis Vasart, em parceria com os paisagistas Luiz Felipe e Luiz Gustavo, da Folha Paisagismo, trazem dicas para quem quer manter as plantas saudáveis.

“Durante o Verão é preciso redobrar os cuidados com as plantas. Para quem ainda não está acostumado, é importante ter a mão soluções práticas. Pensando nisso, fizemos uma parceria com a Folha Paisagismo, para a criação da coleção Deco, que apresenta vasos com características especiais, como bocas mais largas, dimensões estratégicas, além de coletores de água embutidos, que dispensam o uso de pratos e tornam o visual mais clean”, afirma Silvana Novaes, diretora de marketing da Vasart.

Regas

Principalmente no calor precisamos estar atentos à quantidade de vezes que regamos nossas plantas. Nessa época elas pedem mais água em razão da temperatura (além da questão da evaporação mais rápida, do que o normal). Mas também não podemos regar em excesso, ou em um único ponto, pois isso pode deixar a planta encharcada. Para observar se a planta precisa de água coloque o dedo na terra e verifique a umidade do solo, veja também se os pratinhos ou gavetas estão com excesso de água depois de regar.

Uma dica interessante para regar na quantidade certa é borrifar água nas folhas suavemente, assim a planta está absorvendo o necessário. Regue a planta no início da manhã ou no final da tarde, evitando os horários de sol intenso.

Cuidados no lar

Em razão da mudança de posição do sol nessa época, é importante ficar de olho caso suas plantinhas estejam recebendo mais ou menos luz solar do que o necessário. O cuidado deve ser redobrado com plantas que não podem receber sol direto nas folhas, o ideal é trocar os vasos de lugar para que seja feito um equilíbrio entre luz e sombra.

Podas

Os profissionais também aconselham não realizar podas muitos drásticas no Verão, pois o Outono, no geral, é uma estação mais indicada para esse fim. Portanto, apenas faça as podas de rotina ou limpeza (de folhas e galhos secos) nesse momento e deixe as mais complexas para depois.

Outros cuidados

Tem plantas com flores? Então aproveite para adubá-las nessa época! É importante também sempre estar atento às pragas e erva daninhas presentes nos vasos.

Para quem fica pouco em casa, uma alternativa é contratar alguém para cuidar das plantas ou adquirir um vaso autoirrigável. Muitos não sabem da existência desses vasos, mas eles podem ser bem úteis no controle de água da planta. É possível também comprar Hortas autoirrigáveis que possuem a mesma função, assim ganhamos mais tempo para realizar nossas atividades do dia a dia.