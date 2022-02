Como ter uma decoração que nunca sai de moda

Para cada ano temos uma nova tendência, por isso é importante apostar em algo certeiro para que a decoração não saia de moda com o passar do tempo. Segundo Ieda e Carina Korman, profissionais à frente do Korman Arquitetos, o ideal é ousar em peças menores e fáceis de trocar, como objetos decorativos . Para ajudar, as arquitetas listaram alguns itens que nunca saem de moda na decoração:

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Para começar é importante elaborar uma base neutra no apartamento, seja nas paredes, pisos ou cortinas. Podemos deixar as cores marcantes e estampas para os detalhes, pois podemos trocar com facilidade futuramente. Para a base neutra podemos utilizar o Branco, off-white e até tons de cimento queimado.

Para uma decoração clássica que nunca sai de moda é recomendado usar materiais naturais. Como por exemplo, a madeira que é resistente, aconchegante e versátil, pode ser empregada em todo estilo de projeto. “ A madeira evoca beleza e aconchego. Junto com ela, outros materiais naturais são perfeitos para emanar um lar agradável e atemporal", explicam as profissionais. A palhinha, bambu, linho e outros insumos naturais são apostas sem erro. "Peças artesanais que exploram esses componentes são igualmente super bem-vindas, como as de cerâmica", complementam.

Continua depois da publicidade

Sobre a mobília, podemos usar peças de design. Estas são capazes de transformar qualquer cantinho da casa, conferindo muito estilo e personalidade. “Clássicos do design, são mobiliários cheios de história, que passam de geração para geração e nunca deixam de ser apreciados ”, destacam as arquitetas. Por isso, vale o investimento.

Por fim, um caminho seguro para uma decoração repleta de bem-estar é introduzir o verde para dentro de casa. Seja em vasos menores posicionados em prateleiras e estantes ou em vasos maiores nos cantos de um ambiente, o verde não pode faltar.