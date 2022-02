Como realizar reformas em apartamentos de forma tranquila

O início de ano é o momento em que muitas pessoas decidem realizar uma reforma residencial. No entanto, uma reforma pode trazer dor de cabeça, não só pra quem faz, mas também para os vizinhos, principalmente quando a reforma é feita em um apartamento.

Para quem visa manter uma boa relação com todos do prédio, o arquiteto Bruno Moraes, do escritório Bruno Moraes Arquitetura, preparou algumas dicas para uma reforma mais tranquila.

A primeira coisa a se pensar é que devemos ter empatia sempre. Precisamos nos colocar no lugar dos vizinhos e fazer o possível para que a obra não interfira tanto na vida dessas pessoas.

Também é sempre importante respeitar as regras do condomínio. Por exemplo, muitos prédios orientam para que as atividades mais intensas da obra sejam realizadas preferencialmente das 11h às 14h, que geralmente é o horário de almoço dos moradores. Dessa forma atrapalhamos menos a vida de quem não tem nada a ver com a reforma.

Mesmo que o condomínio não tenha nenhuma regra específica, ainda é importante definir horários específicos com a equipe de obra. “ Combine com os colaboradores um intervalo de tempo para atividades de quebra-quebra, depois outro para limpeza e descida de entulho, outro para impermeabilização, etc. Dessa forma, haverá menos incômodo aos vizinhos”, aconselha o arquiteto.

A comunicação é essencial, avisar aos vizinhos ou então colocar uma placa sobre a reforma é uma ótima maneira de não causar desacordos. Dessa forma os vizinhos estarão cientes que poderá haver barulho naqueles dias e assim podem se planejar melhor.

Com pequenas atitudes, seja o morador do apartamento ou responsável pela obra, é possível ganhar a confiança de quem está ao lado. “ Em meu escritório, nós criamos sacolinhas personalizadas para os vizinhos, em que colocamos chocolates junto com uma carta assinada a mão. No texto, nós explicamos a história da reforma, os sonhos que envolvem aquela família, para que todos participem desse momento. Pedimos desculpas pelo transtorno, explicamos que iremos minimizar a questão de poeira e barulhos, e que ficamos à disposição para ajudar no que for preciso ”, conta o profissional.

Apesar de parecer algo pequeno e óbvio, o fato de colocar um pano úmido na porta da frente do imóvel, também faz toda a diferença! Só esse pequeno gesto, evita que a poeira saia de dentro do apartamento. Em casos de muito quebra-quebra e demolições, outra boa ideia é isolar as frestas, assim como o ambiente em questão.

Um item importante nesses casos é a aquisição de um seguro de obras, de forma a assegurar moradores, colaboradores e vizinhos. Afinal, imprevistos ou acidentes podem acontecer! Por exemplo, imagine que o marceneiro foi instalar um móvel e furou sem querer uma tubulação de água ou esgoto? Há o risco de isso comprometer seriamente o imóvel inferior, portanto, o prejuízo pode ser enorme! Então, nada melhor do que seguir a todas essas dicas e ter uma reforma mais leve e menos estressante para todos.