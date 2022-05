Confira como escolher o melhor piso para cantos de meditação, yoga ou exercícios

Depois de todo esse tempo de pandemia e isolamento social, é necessário usar a criatividade para criar novas atividades na rotina. Principalmente na hora de práticar exercícios, para quem ainda não sente confiança em frequentar uma academia lotada, é possível tornar um cantinho da nossa casa perfeito para a meditação, exercício ou yoga.

O principal aliado na hora de montar um lugar perfeito para as atividades físicas e até mesmo do cotidiano é o piso. Isso porque em muitos momentos, estamos em contato direto com o chão de casa. “Estamos sempre em contato com o chão, ainda mais hoje em dia, em que espaços de meditação e bem-estar se tornaram tão presentes dentro de casa. Por isso, a escolha de um bom revestimento, que traga aconchego e praticidade, é essencial” , diz Christie Schulka, Marketing Manager da Roca Brasil Cerámica.

