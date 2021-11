Saiba como escolher a melhor torneira para o seu banheiro

Conforto é um atributo cada vez mais prezado pelos moradores. Com a criação de novos hábitos, os detalhes alçaram ainda mais relevância nos ambientes de casa. No banheiro, não poderia ser diferente.

Fundamental, a torneira agrega a funcionalidade de prover a água. Mas tendo em vista as características do projeto, como também as preferências e necessidades do usuário, como definir o modelo ideal? Clássicas, minimalistas, touchless... são inúmeras opções de torneiras, misturadores ou monocomandos que podem transformar a atmosfera a e personalidade do banheiro. E, com a adição dos recursos tecnológicos, a rotina de higiene, sem dúvida, se torna ainda mais segura e eficiente.

A Roca, fabricante de produtos para banheiro, lista os principais pontos a serem observados no momento da escolha.



Design

Ao conhecer o estilo de decoração do projeto, é possível encontrar o design ideal que mais combina com o banheiro ou lavabo.





Para ares mais clássicos, um misturador com o acionamento em forma de cruzeta configura-se como uma excelente pedida para aqueles que gostam de referências inspiradas no passado, evocando até um aspecto retrô.





Aos fãs do estilo contemporâneo, os metais com linhas geométricas e minimalistas conferem modernidade no ambiente e, para quem busca dinamismo, os modelos de acionamento com alavanca são perfeitos por serem mais práticos no abrir e fechar.





Invista em modelos que proporcionem economia de água e energia





Para além da beleza do metal sanitário, é importante buscar soluções sustentáveis que contribuam para evitar o desperdício dos recursos hídricos e aliviar nas contas de energia elétrica.

Nas linhas de monocomandos, a tecnologia Cold Start colabora para a economia de energia, uma vez que o ponto de abertura inicial da alavanca aciona apenas a água em temperatura ambiente, o que impede ligar a água quente sem necessidade.





Para a redução da saída de água de água, a peça conta com arejador e volante com ¼ de volta, soluções que agregam economia na ordem de até 50%.