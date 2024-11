Fim de ano nos condomínios: Como manter a harmonia e a segurança?

Com a chegada do final do ano, os condomínios costumam se tornar mais movimentados, com moradores se preparando para festas, férias e confraternizações. Além de aumentar obras e serviços de manutenção tanto nas áreas comuns como nos apartamentos.





Para evitar imprevistos e contratempos que podem surgir durante esse período, a síndica Clarice Sanches destaca a importância da organização e do planejamento, afirmando que é essencial realizar algumas manuteções mais pesadas do condomínio, pensar na disponibilização das áreas gourmets, na decoração de natal, entre outros pontos.





Idealizadora da #chameAsíndica, Clarice pontua a necessidade de síndicos e moradores se unirem, entrarem em acordo e seguirem algumas dicas importantes. "Recomendo começar a se organizar pelo menos um ou dois meses antes."





Para os gestores condominiais, ela recomenda que agendem com antecedência as manutenções preventivas em áreas comuns, como piscina e quadra esportiva, e mantenham os moradores sempre bem informados sobre as regras do condomínio, horários de funcionamento das áreas comuns e procedimentos de segurança. “Podem realizar reuniões para juntos definirem a decoração natalina, o sorteio para uso dos salões de festas ou abordarem o tema segurança”, exemplifica.