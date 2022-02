Dicas para iluminar seu 'home office' corretamente e garantir um espaço mais confortável

Hoje em dia é essencial ter um espaço confortável para trabalhar em casa. Esses são os chamados “home office” que é, traduzindo, um escritório dentro de casa. Nos últimos dois anos, a maioria dos imóveis passou por reformulações nesse sentido e, coube aos arquitetos e designers encontrarem formas criativas de incluir esse ambiente nos projetos.

Para contribuir na montagem ou melhoria desse espaço, que também pode ser utilizado para os estudos, a Yamamura, megastore especialista em iluminação, apresenta recomendações de como iluminar corretamente o home office. Afinal, a escolha das luzes corretas interfere totalmente na qualidade do trabalho e de vida, na concentração e rendimento no dia a dia. Confira!

As luminárias de mesa são muito procuradas para esse ambiente. Além de charmosas e disponíveis nos mais variados estilos, essas peças de apoio também são portáteis e funcionais, afinal basta conectá-las na tomada para poder usá-las!

Os modelos flexíveis ou dobráveis proporcionam ainda mais conforto visual para os usuários, sendo bem-vindos em todos os lugares da casa, ou até mesmo para levar ao escritório, para quem trabalha de forma híbrida. Elas devem ser colocadas atrás ou ao lado dos monitores e mesas de trabalho, sempre com uma distância mínima, para evitar reflexos e ofuscamentos.

Além das luminárias centrais, que realizam a iluminação principal, o home office também utiliza outros modelos de iluminação de apoio que complementam a luminosidade em pontos específicos.

Entre os exemplos das peças de apoio, estão: pendentes menores (que também devem ficar atrás ou ao lado dos monitores); luminárias de piso ou arandelas (localizadas ao lado de sofás, poltronas ou mesinhas laterais especialmente para leitura); spots para iluminar a circulação; perfis ou fitas de LED embutidos nos mobiliários.

O tamanho do cômodo, assim como o gosto pessoal do morador, vai determinar a quantidade de pontos de luz e a localização de cada um deles.

Sobre a temperatura de cor, a mais indicada para trabalho e estudos é a neutra (4000K), pois estimula a concentração. No entanto, a flexibilização também é bem importante! Dessa forma, a combinação entre luz neutra para a iluminação geral e luz quente (2700K a 3000K) para alguns pontos de apoio (como abajures e arandelas de canto), também pode trazer um clima descontraído, que pode estimular a criatividade. Isso também é válido para a mescla de efeitos de luz direta e indireta, o que valoriza ainda mais o ambiente.

Nesse ponto, também vale destacar que a dimerização (aumento e diminuição da intensidade de luz) pode ser uma ferramenta essencial para criar cenas exclusivas desde momentos de atenção ao de relaxamento. Portanto, investir em peças dimerizáveis ou automatizadas é uma boa pedida.

Pequenas dicas para tornar o espaço de trabalho funcional

7. Cuide bem do seu visual mesmo em casa.