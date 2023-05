Deixe sua casa mais aconchegante neste outono/inverno com decorações em tons terrosos

Para a arquiteta Patricia Penna, responsável pelo escritório de Arquitetura & Design que leva seu nome, a potencialidade dos tons está, além de sua afinidade com o design de interiores, na ligação sensorial e a atmosfera que ajudam a criar. “Estas cores estão relacionadas ao natural”, pontua a arquiteta. “Logo, se conectam com a experiência que o olhar para a natureza nos transmite, como acolhimento, paz, serenidade, introspecção e assim por diante”, caracteriza a profissional.

Uma das bases tonais mais queridas da moda no período de outono e inverno é também uma das mais utilizadas na decoração e na arquitetura de interiores: os tons terrosos. Como o próprio nome explana, a paleta advém sua coloração de terra, como vermelhos, rosáceos queimados, alaranjados, marrons acinzentados e arenosos entre muitos outros. O gradiente é diverso, assim como sua aplicação no décor, podendo estar em tapeçarias, mobiliário, peças decorativas, revestimentos e acabamentos.

Em um período em que as pessoas buscam se sintonizar com os princípios de uma vida mais leve, em ambientes onde seja possível descomprimir o olhar das telas e da velocidade da tecnologia, os tons terrosos vão além de uma tendência sazonal: se exaltam como uma paleta acolhedora para transformar um imóvel em um verdadeiro lar.

Camadas entre o marrom e o vermelho também fazem parte dos tons terrosos, assim como as tonalidades.

Sensorialidade e sensibilidade

Ao adicionar essas nuances, o décor de interiores esbanja acolhimento e ganha força para expressar ainda mais a personalidade dos moradores, uma vez que os tons são capazes de evocar as percepções desejadas por eles. De acordo com Patricia, a paleta é sempre uma decisão coerente e bem acertada quando o assunto são livings e salas de estar, uma vez que a sensorialidade das cores transmite o aconchego característico das cores quentes e naturais.

Para tornar esse período do ano ainda mais agradável, veja dicas de decoração e iluminação para deixar a casa repleta de bem-estar e personalidade.

Mesmo com sua acertada adesão em ambientes de estar, outro benefício da utilização dos tons terrosos na arquitetura é a possibilidade de trabalhar nos mais variados cômodos de um projeto, sendo uma paleta extremamente versátil. “Em quaisquer ambientes funcionam bem, desde que em harmonia com a proposta”, esclarece a arquiteta. “Quartos e salas ficam super aconchegantes e uma cozinha se apresenta com um visual bastante atual”, completa a profissional.

Por isso, as composições com os tons são indicadas para os mais diferentes espaços como home office, salas de jantar e dormitórios. Confira, a seguir, diversas aplicações promovidas pela arquiteta Patricia Penna com essa base cromática e inspire-se!

