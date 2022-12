A versatilidade da madeira na arquitetura de interiores; inspire-se

Atualmente, a madeira – aplicada tanto na aparência de um face única ou com o efeito ripado –, se reafirma como uma queridinha na arquitetura de interiores, provando que o recurso é atemporal e, ao mesmo tempo, prático e super moderno.

Painéis iluminados



Um hall de entrada sofisticado e impactante! Nesse living integrado projetado por Daniela Funari, a composição de peças sobrepostas recebe, com aconchego, moradores e visitantes. Junto com o efeito decorativo, alcançado tanto pelo desenho, como pela colocação das fitas de LED, proporcionou uma volumetria ímpar, assim como uma textura diferente para o espaço. “Na continuidade da área social, ainda conseguimos mimetizar algumas portas do apartamento”, revela a arquiteta.

Estilização dos cantos



Muitos detalhes podem (e devem!) se tornar parte funcional e prática dentro de um projeto! Com a utilização da madeira, Daniela propôs um móvel que faz as vezes de sapateira e até de aparador, sendo localizado bem na entrada do apartamento e ao lado do lavabo. As brises, também de madeira, conferem um ar ainda mais original ao cantinho, que se tornou em um verdadeiro charme!



Madeiras em diversos tons



Para conceber a integração entre a cozinha e a varanda gourmet desse projeto, a arquiteta Daniela Funari propôs uma grande ilha com ripas azuis para auxiliar no preparo, apresentação e no ato de servir os pratos. Além da funcionalidade do elemento, se transformou em um item decorativo e ampliou as possibilidades de uma integração inteligente e coerente entre cômodos.



Painel para a TV



Uma escolha coringa (e sem erro) no momento de pensar no painel da TV é investir no material, pois a base neutra proporcionada pela madeira deixa o espaço ideal para que o equipamento esteja em destaque. Nessa sala produzida pela arquiteta, a madeira freijó faceia toda parede, além de seguir em consonância com o rack. “O aspecto aprazível é complementado pela infraestrutura dos fios e cabos que estão atrás do painel. Tudo bem pensado, com antecedência, para conceder esse aspecto sutil e leve para o ambiente”, detalha Daniela.



A praticidade do buffet



Na otimização de funções, o móvel concebido na sala de jantar cumpre a tarefa de organizar as louças nos armários, como também de evidenciar o nicho central. Por aqui, a ideia foi dispor o cantinho do bar e complementar com objetos decorativos.



Madeira aparente no mobiliário



A estrutura aparente dos mobiliários é uma tendência no mundo do design e muitas peças possuem, exatamente, essa vertente estética! Nesse projeto, a arquiteta e design de interiores escolheu um sofá com a estrutura de madeira evidente, destacando o recorte da peça e trazendo a imponência do móvel para a varanda gourmet. Para arrematar, o forro com efeito ripado.



Teto de madeira aparente na varanda gourmet



Como uma maneira de elevar a decoração do ambiente até o teto, a madeira aparente como revestimento superior garante muita sofisticação e elegância ao décor! Nessa varanda gourmet, todo o espaço do teto foi revestido com madeira, trazendo aconchego e sensorialidade ao ambiente que possui a exata dualidade de unir o exterior ao interior do imóvel. O material natural garante, ainda, que o ambiente interno seja trabalhado com organicidade e refinamento.



Marcenaria inteligente para a cozinha