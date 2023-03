Inspire-se com o charme dos cantinhos para refeições rápidas em cozinhas compactas

Com um olhar atento e inteligente, esses espaços tornam o dia a dia dos moradores mais eficiente, além de permitir uma convivência mais próxima e gostosa entre eles



Com a correria do dia a dia, nem sempre se tem tempo para se sentar com calma e fazer uma boa refeição, tão pouco preparar e transportar os alimentos para a mesa posta na sala de jantar. Sendo assim, um local prático para o café da manhã ou pequenas refeições se faz necessário para eliminar o velho hábito de comer com o prato na mão – principalmente quando estamos sentados em frente ao sofá. As copas, como também são conhecidas, além de práticas devem ser um cantinho aconchegante e confortável.

Em seus projetos, a arquiteta Marina Carvalho, à frente do escritório que leva o seu nome, sempre encontra um espacinho na cozinha ou em outro cômodo para implementar esse pequeno local. “Às vezes, bate aquela vontade de fazer uma refeição rápida sem sair da cozinha. E é justamente para essas ocasiões que essa estrutura vem a calhar”, enfatiza.

Confira como Marina projetou alguns cantinhos para as refeições rápidas por meio de soluções criativas e de acordo com a proposta dos projetos.



Ideias simples

Nesta cozinha, a arquiteta prova que não é preciso fazer grandes alterações no ambiente - Evelyn Müller



Não é preciso ter um espaço generoso para elaborar um cantinho destinado às refeições rápidas. Uma mesa, mesmo que pequena e contígua à cozinha, já é o suficiente para formar esse espaço. Neste apartamento, a pequena bancada e as banquetas estruturam o local, que acaba sendo mais valorizado por conta da luz natural que vem da varanda. Claro e leve, o ambiente combina pastilhas de porcelana brancas. "A bancada é feita de MDF revestida de Carvalho Malva, mede 86 x 60 x 4 cm e fica engatado 10 cm dentro da parede de alvenaria com pastilhas brancas", explica a arquiteta.



Conectando ambientes

Publicidade

Saber identificar os espaços é essencial para compor o cantinho das refeições - Evelyn Müller



Neste apartamento, Marina Carvalho aproveitou o vão entre a cozinha e a lavanderia para criar o cantinho. Com uma mesa de quartzo branco, duas gavetas de fórmica, em dois tons de azul, e dois charmosos banquinhos, a arquiteta conseguiu aproveitar um espaço que ficaria vazio entre os dois ambientes. Compacto e otimizado, o local precisa de algumas adaptações. “No lugar da atual bancada de refeição, ficava o tanque e a máquina de lavar roupa. Na reforma, levamos a estrutura para o antigo dormitório de serviço, liberando uma área para uma cozinha maior, mais bem aproveitada, repleta de luz natural e de bossa”, elucida a arquiteta.



Cor e revestimentos

Publicidade



Para quem deseja uma cozinha prática, a bancada para refeições rápidas é essencial, já que está a poucos passos de onde se prepara a comida. Na cozinha deste apartamento, a arquiteta Marina valorizou esse espaço ao revestir a parede com um revestimento sextavado e iluminados com fita de led embutida no armário. Além de pensar na praticidade, a profissional brincou com cores e texturas fazendo toda a diferença na hora de criar uma composição divertida, estilosa e, acima de tudo, do jeitinho que o cliente imaginou.



Móveis funcionais

Publicidade

Com pouco espaço, Marina encontrou no móvel planejado a solução para obter o cantinho - Evelyn Müller



A cozinha do tipo corredor deste projeto é estreita e comprida, mesmo assim foi possível elaborar um cantinho para refeições rápidas sem prejudicar a circulação do ambiente. O mobiliário planejado, em madeira e serralheria, une o útil ao agradável, uma vez que em uma das partes funciona como despensa, incluindo gaveta para guardar mantimentos e utensílios. Já do outro lado, o mobiliário possui uma bancada bastante utilizada no café da manhã da família. Para a decoração, uma simpática lousa para bilhetes e receitas é valorizado pela luz de led embutida na marcenaria. “Além da questão funcional, o mobiliário não vai até o teto, tornando o conjunto mais leve até pelo móvel não encostar no chão, simplificando a limpeza no dia a dia”, mostra Marina.



Cantinho com funcionalidade

- Evelyn Müller