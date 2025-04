Empresa promove leilão com mais de 200 itens e imóveis em áreas nobres de Londrina

Quem está em busca de boas oportunidades para aquisição de um imóvel comercial, industrial ou residencial, pode colocar na agenda o leilão de itens penhorados pelas Varas Cíveis e de Execuções Fiscais que acontecerá nos dias 21 e 28 de março que terá a disposição imóveis, carros, motos e itens para panificadoras.





Ao todo são cerca de 250 podem ser arrematados com até 50% de desconto em comparação ao valor da avaliação. Um dos destaques é o apartamento duplex no edifício Cleveland, localizado na rua Fernando de Noronha, nº 609. A unidade com 202m² privativos tem lance inicial de R$ 235 mil.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Outra opção de apartamento é no condomínio Residencial Pateo Aurora, localizado no bairro Aurora. A unidade fica no 12º andar do bloco Torre Azaleia e tem área privativa de 63m². Avaliado em R$ 444 mil, o lance inicial é de R$ 225 mil. Para quem prefere morar em casa, pode conferir o imóvel localizado na rua Gago Coutinho, 954, no jardim Caravelle. A residência tem área total de 427,99 m² com 228,58m² de área construída. O lance inicial é de aproximadamente R$ 1 milhão.





Na rua Pistóia nº 246, tem uma oportunidade de imóvel com terreno de 1.359 m² que pode ser utilizado para comércio. O espaço conta com uma construção de 357,98 m² e o lance inicial é de R$ 950 mil.

Publicidade





COMO PARTICIPAR





O leilão irá acontecer simultaneamente no formato presencial e online com início às 9h30 nos dias 21 e 28 de março. Para participar no formato online basta se cadastrar até um dia antes do certame no site www.nakakogueleiloes.com.br. Quem prefere o formato presencial, deve comparecer no Hotel Thomasi, localizado na Avenida Tiradentes, 1155.

Publicidade





O pagamento pode ser realizado à vista ou com possibilidade de parcelamento em até 30 vezes. Os interessados em participar devem estar atentos às especificações de cada empreendimento.





SERVIÇO

Publicidade





Leilão das Varas Cíveis e de Execuções Fiscais

Quando: 21/03 e 28/03

Publicidade

Início: 9h30

Onde: online no site da www.nakakogueleiloes.com.br, e presencial no Hotel Thomasi na Avenida Tiradentes, 1155.

Mais informações: www.nakakogueleiloes.com.br ou (41) 3092-6400 e (43) 99848-8000.