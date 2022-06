Portas e rodapés: elementos versáteis e elegantes

As portas e os rodapés representam uma dupla imbatível em qualquer projeto, pois alteram completamente a decoração e a atmosfera dos ambientes. Com papéis fundamentais, as portas são consideradas verdadeiros “cartões de visita” do lar, enquanto os rodapés são comparados à moldura de um quadro. O fato é que ambos contribuem para que os espaços fiquem mais harmônicos e, ainda, têm função protetora para a casa e seus moradores. Hoje, as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, do escritório Dantas & Passos Arquitetura aproveitam para explicar melhor a importância desses elementos e porque devem ser pensados logo no início de reforma. Confira! Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Portas





As portas são essenciais e queridinhas em um projeto de arquitetura! Proporcionam privacidade e segurança aos moradores, ventilam e iluminam o local, além de permitirem a passagem e circulação entre os ambientes. Por isso, exigem atenção, bom planejamento e dimensionamento correto. São consideradas os cartões de visita de casas ou apartamentos, pois representam o primeiro contato com os convidados, podendo até mesmo ganhar o protagonismo. A escolha adequada do modelo irá refletir nos ambientes, que poderão ser modernos, coloniais, clássicos, limpos, contemporâneos, divertidos, aconchegantes, discretos, industriais etc.

Para fazer a escolha certa, a porta precisa fazer parte do conjunto geral do projeto. Sua altura deve ser estudada de acordo com a proporção de cada ambiente, além das percepções desejadas o espaço. Por exemplo, os modelos mais altos, promovem uma sensação de amplitude, já portas com vidro permitem a entrada de mais luminosidade e portas de madeira natural trazem mais aconchego e um ar mais rústico.



Entre os materiais mais comuns estão: madeira, mdf, alumínio, vidro e aço. Ainda podem receber acabamentos como pinturas coloridas, revestimentos em couro ou tecidos. É importante observar as características específicas de cada material e onde serão usados, como exemplo, as portas externas que ficam expostas às intempéries.

Rodapés