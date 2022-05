Sala pequena: dicas para escolher o sofá ideal

Londrina é a sexta cidade mais verticalizada do Brasil e a 12ª no mundo em números de edifícios com mais de 12 pavimentos. A quantidade de apartamentos com metragens reduzidas vem crescendo a cada dia no setor imobiliário, muito pelo fato desses imóveis se encaixarem no orçamento de quem busca realizar o sonho da casa própria.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Porém com as áreas compactas dos apartamentos, é necessário aproveitar cada cantinho, quem notou isso foi o empresário Leonardo Rufato, proprietário da Loja Madê concept sofás. "A grande maioria dos consumidores que nos procuram querem comprar um sofá que seja ao mesmo tempo bonito, confortável e compacto, para não comprometer todo o espaço da sala”, declara Rufato.

Continua depois da publicidade





Para ajudar quem vive nesse contexto, o profissional aponta dicas para a escolha do sofá ideal: