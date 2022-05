Mês das noivas: como escolher o melhor colchão para o aconchego do casal

Uma noite bem dormida é essencial para a saúde física e mental. E para auxiliar em um sono tranquilo a escolha do colchão deve ser feita cuidadosamente, já que a cama é a principal aliada do descanso. Como maio é o conhecido mês das noivas, a BF Colchões, trouxe três indicações especiais para ajudar os futuros pombinhos a fazer uma boa escolha para quando forem morar juntos.

Colchão Ortopédico



Afinal o que é um colchão ortopédico? Para quem não conhece, pode achar que este tipo de colchão é feito para pessoas com disfunções na coluna. Atualmente, porém, ele pode ser encontrado em diferentes materiais que também possuem a função ortopédica, porém com o intuito de prevenção das tão incômodas dores. Perfeito para um sono reparador.

Colchão com molas individuais



Colchão Espuma a Vácuo







Com essa tecnologia, o colchão pode ser transportado com facilidade sem comprometer em nada a qualidade do produto já que após retirado da caixa, desenrolado e retirado do plástico, em poucos minutos o colchão assume sua forma ideal e está pronto para uso.

“O importante é encontrar o melhor colchão para o biotipo do casal. Nos canal do Youtube da BF Colchões temos vários vídeos com dicas e explicações para escolher o melhor colchão. Importante também é compor com acessórios que completam o conforto, como cabeceira de cama, pillow, travesseiros macios, lençóis, manta cobertor de microfibra e toalhas de banho para complementar o conforto e aconchego do casal”, explica Vanessa Ferraz, diretora da BF Colchões.