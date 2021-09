Acessório simples pode mudar completamente o penteado; veja como fazer

Fazer um penteado que nos deixa felizes e confiantes pode ser mais fácil do que a gente pensa. Sabemos que tem dias que não estamos no pique para uma produção mais elaborada, e está tudo bem. Queremos apenas prender o cabelo e encaramos o nosso dia, né? Mas é importante lembrarmos que os acessórios estão aí pra gente usar e abusar. É possível fazer um penteado de maneira simples, fácil e moderno com apenas um toque de criatividade. Vamos aprender juntas?





"Com a enxurrada de informações que recebemos nos últimos tempos, acabamos aprendendo muitas técnicas importantes para fazermos penteados incríveis, mas não podemos esquecer dos bons e velhos acessórios. Eles podem salvar a gente diariamente”, relata a Hair Stylist da agência de modelos Max Fama, Carolina Souza. “Sempre devemos lembrar da sua importância e que o uso adequado só tem benefícios. Estamos na era da otimização do nosso tempo e isso também passa pela nossa beleza. Vamos usar tudo que está a nosso vamos", finaliza.





Para você aprender a fazer este penteado maravilhoso e fazer sucesso por onde passar, a agência de modelos Max Fama preparou este passo a passo. Confira!

Passo a passo

Preparação: Vamos fazer cachos desconstruídos. Para conseguir esse efeito, alterne a direção da mecha no babyliss. Pegue uma mecha de dois dedos de largura e passe por trás do babyliss. Segure a ponta pra fora. Repita o processo, porém passe a mecha pela frente. Essa técnica cria mais volume no cabelo.





Divida o cabelo no meio do arco da sobrancelha;