Dez tendências de coloração para os cabelos no outono-inverno

Com a chegada do outono-inverno, chega também a época das roupas mais fechadas e, assim, o rosto ganha mais detaque nas produções. Considerando isso, a época é ideal para mudar a cor dos cabelos.





Para escolher a cor ideal para a transformação, a coordenadora técnica da Yamá Cosméticos, Marisa Russo, selecionou as 10 maiores tendências capilares de tonalidades e técnicas de coloração para o outono-inverno 2024.







Novidades para as loiras

A coordenadora conta que, nesta época, é comum que os castanhos e ruivos ganhem destaque, no entanto, há também espaço para as loiras e platinadas, já que o frio ajuda por diminuir as idas á praia e piscinas, que normalmente atrapalham a vida das loiras. "Mas é preciso tomar cuidado com os banhos muito quentes para não ressecar a fibra capilar", conta a profissional.





Pensando nessas pessoas, a profissional destaca três tendências: A primeira é a "Chantilly", ou seja, os cabelos descoloridos no tom de um creme de chantilly batido. Para chegar nesse resultado, a cabeleireira ensina que é necessária uma descoloração global até altura 10.0, seguida por uma matização.

Em segundo lugar, está a tendência do "Vanilla Chai", um loiro acinzentado que mistura algumas nuances de castanho e raízes escuras. "Essa opção é ideal para quem deseja se manter loira, mas com menos idas ao salão para fazer a manutenção".





Em terceiro lugar, os cabelos "Latte" estão fazendo sucesso nas redes sociais, Marisa Russo explica que para conseguir a tonalidade de um doce de leite com pequenos pontos de luz, a pedida é a Yamá Professional Color Nano Infusion no tom 7.31.

