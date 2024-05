Do curto boy bob aos longos com muitas camadas, veja tendências de cabelos para o outono e o inverno

Com o fim do verão, a tentação de cortar os cabelos e remover os fios danificados pelos dias de praia e piscina fica ainda maior.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para quem deseja passar a tesoura e deixar o pescoço à mostra durante o outono e o inverno, o cabeleireiro Wilson Eliodorio, do salão WES, aposta no boy bob, que funciona tanto para os cabelos lisos quanto para os ondulados.

Publicidade



Os fios vão até a linha da mandíbula e a ideia é usá-lo de uma forma mais despojada, sem perder muito tempo para finalizá-lo. A versão com franja é chamado french bob, mas ambos têm a mesma característica.



"São retos, sem ângulos. Podem ter a leveza de algum repicado como acabamento, mas não necessariamente", diz Eliodorio.

Publicidade



Para fios mais longos, uma opção que vai estar em alta é o shaggy hair, que significa cabelo desgrenhado. Com muitas camadas e repicado, além de franja descostruída, ele tem uma pegada anos 1980 e fica bem fios lisos e crespos.



Rodrigo Cintra, idealizador do The Art Salon e coapresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT), reforça a tendência de muitas camadas para os próximos meses.

Publicidade



"O que está mudando agora para inverno é que as pessoas estão buscando camadas. Então aqueles cortes repicados, tanto em chanel, em comprimentos médios e longos, estão super em alta", afirma.



A pegada desprendida desse estilo também faz parte da finalização. "Um babyliss mais aberto, um cabelo mais torcidinho e um amassado com uma pomada são efeitos que caem bem", sugere Cintra.

Publicidade



Para manter o repicado e as camadas em dia, a manutenção deve ser feita no salão a cada três meses, diz o cabeleireiro.