Mulheres terão serviços gratuitos do Dia da Mulher em shopping de Londrina

O Dia Internacional da Mulher, na quarta-feira (8), será celebrado com serviços gratuitos às mulheres, num lounge preparado especialmente para a data, no Londrina Norte Shopping. Das 12h às 20h (ou até quando as vagas disponíveis forem preenchidas), na Praça de Eventos, serão oferecidos testes de saúde, check-up de pressão, glicemia, maquiagem, análise capilar, esmaltação de mão e corte de cabelo. As mulheres que passarem pelos atendimentos receberão um brinde surpresa durante o dia, limitado a um por pessoa.







“O dia das mulheres é, na realidade, todos os dias. Mas, nessa data em especial, a gente quer oferecer alguns serviços gratuitos para lembrar das lutas, da importância do papel da mulher na sociedade e não deixá-las nunca se esquecerem de que merecem todo o cuidado e o carinho do mundo”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping. Testes de saúde, check-up, aferição de pressão e glicemia, além de maquiagem com Making Easy serão ofertados pela Rede Vale Verde.

“A Rede Vale Verde sempre promove ações pontuais e não poderia deixar de participar desta ação do Londrina Norte Shopping. Está entre os nossos pilares estar presente no dia a dia cuidando da saúde, da beleza e do bem-estar de nossos clientes”, reforça a gerente de marketing da Vale Verde, Camila Hirata. Já a análise capilar com Dalsan Naturallis Cosméticos fica por conta da Léo Cosméticos. As mulheres receberão gratuitamente uma análise capilar, através da qual serão analisados os fios de cabelo para identificar qual o melhor produto para os cuidados preventivos e restauradores.





A esmaltação fica por conta das Unhas Cariocas. O serviço disponibilizado é o de esmaltação das unhas da mão, sem a inclusão de remoção de cutículas. No dia, a mulher terá algumas cores à disposição para escolher em sua esmaltação. E o corte de cabelo gratuito fica por conta da Zina Ribeiro Instituto de Beleza e Escola Profissional, parceira do coletivo Black Divas. Quatro profissionais do estabelecimento vão se revezar ao longo do dia para atender as mulheres.