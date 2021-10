Olho esfumado colorido garante look marcante e divertido; aprenda a fazer

As sombras coloridas estão com tudo já faz um tempo. Elas trazem alegria instantânea e um toque de irreverência graciosa ao look. E o melhor: sem dar muito trabalho. Se liga só nesse passo a passo fácil e rápido que a maquiadora Savana, da nossa Liga da Beleza, fez para quem quer se jogar no olhão caprichado com tons vibrantes.

Iluminador Primeiro: passe um pouco de iluminador por toda a pálpebra. Assim, cria-se um fundo interessante para receber a cor. Em seguida, já é a vez da sombra. Savana indica as cintilantes, pois são mais fáceis de esfumar. Use os dedos.

Use os dedos: O segredo é aplicar com o dedo para ficar bem pigmentado. Após colorir quase toda a pálpebra móvel, use o outro dedo para deixar o efeito mais difuso. É só ir dando leves arrastadinhas para fora até ficar no formato e no tamanho que você deseja.





Acabamento: Para garantir um acabamento refinado, passe um pincel menorzinho pela borda e finalize com um pouco de iluminador na mesma região, sempre com movimentos leves. Por fim, arrase na máscara de cílios e pronto! Simples, não é mesmo? Rápido de executar e causa um super impacto.

