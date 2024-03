Rayssa Leal é a primeira brasileira a ser embaixadora global da Louis Vuitton

Com apenas 16 anos, Rayssa Leal é a primeira brasileira a ocupar o cargo de embaixadora global da Louis Vuitton.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A skatista, que está em Paris para a Semana de Moda, já tem parceria com a marca desde 2023. Na terça-feira (5), ela assistiu ao desfile da grife ao lado do diretor artístico Nicolas Ghesquière.

Publicidade



A assessoria da "Fadinha do skate"confirmou para a reprtagem o novo título de embaixadora da grife francesa. Ela é a primeira brasileira a ocupar o posto. Em seu perfil no Instagram, a atleta publicou imagens do desfile e posou vestindo looks da marca.



Em junho, Rayssa estará de volta a Paris, desta vez para representar o Brasil nas Olimpíadas.