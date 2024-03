Maquiadora viraliza ao ser notada por Maiara & Maraísa e Ana Castela

Hot pants e ombreiras devem dominar os looks no Carnaval 2024

Apesar do sucesso recente, Letícia já trabalha com internet há mais de 8 anos, sempre se utilizando da maquiagem artística para incorporar grandes estrelas nacionais e internacionais, o que já lhe rendeu outras oportunidades de ser reconhecida.

Com a atenção de famosos, a jovem de 29 anos viu seu perfil bater mais de 45 milhões de visualizações apenas no Instagram, com todos os posts atingindo a marca de 1 milhão de likes na rede social.

Somando mais de 45 milhões de visualizações nas últimas quatro publicações, com todas batendo a marca de 1 milhão de likes, Letícia ficou famosa por se transformar em celebridades do mundo pop usando apenas truques de maquiagens.

Sua história com a maquiagem não é nova, tendo começado quando a influenciadora tinha apenas 12 anos e queria se parecer com a personagem Roberta, interpretada por Dulce María, na novela mexicana Rebelde. A partir disso, vendo sua irmã mais velha se produzindo, ela foi aprendendo a fazer suas próprias makes.





Foi no ano de 2016, com 20 anos, que ela viralizou pela primeira vez na internet ao se transformar no Jack Sparrow, papel do astro Johnny Depp no filme Piratas do Caribe. Sua inspiração para iniciar a carreira como criadora de conteúdo digital na área da beleza foi Lúcia Pittalis, uma italiana que também se transformava em várias pessoas usando apenas maquiagem.





Após viralizar, Letícia já realizou incontáveis trabalhos artísticos e foi ganhando cada vez mais reconhecimento por conta das suas caracterizações. Atualmente, ela trabalha exclusivamente com a internet.

Publicidade