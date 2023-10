Campanha em Londrina arrecada itens para mulheres em tratamento de câncer

A SMPM (secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) começou uma campanha de arrecadação de produtos a serem destinados às mulheres em tratamento do câncer em Londrina. A ação integra a programação do Outubro Rosa, que objetiva estimular a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo de útero.





Estão sendo arrecadados água (mineral e de coco), gelatina e bolacha de água e sal, que serão utilizados na dieta de mulheres em tratamento do câncer atendidas pelas instituições CAPC e Tok de Amor. Interessados em doar podem entregar os itens na sede da SMPM, na rua Valparaíso, 189, até o dia 31 de outubro.

A secretária da pasta, Liange Doy Fernandes, destaca que o tratamento do câncer é muito desgastante, física e psicologicamente. Por isso, a secretaria quer demonstrar solidariedade às mulheres nesse momento, mobilizando toda a sociedade para esse gesto de amor ao próximo.





Projeto Artesanato Solidário

Dentro da programação do Outubro Rosa 2023, há duas ações do projeto Artesanato Solidário. Uma delas é a confecção da “Almofada do coração”, que ocorreu na terça-feira (3), no projeto Hafura (Rua Mato Grosso, 806) parceiro da iniciativa. Nesta atividade, as participantes aprendem a confeccionar almofadas em formato de coração, que serão doadas às mulheres que passaram por mastectomia (retirada cirúrgica de toda a mama), atendidas pela instituição Tok de Amor.





Segundo a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, estudos apontam que a almofada neste formato alivia as dores no pós-cirúrgico. “Quem tiver interesse em receber informações sobre os moldes da almofada, pode entrar em contato com a secretaria pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056”, diz.

A outra ação do projeto Artesanato Solidário é a confecção e doação de artesanato feito em crochê (técnica Amigurumi), para as crianças em tratamento do câncer atendidas pela Ong Viver. Conforme Rampazzo, nesta edição, alusiva ao Outubro Rosa, serão confeccionados polvinhos em crochê, em versão chaveiro. “Além do aprendizado da técnica, as participantes do projeto terão também a oportunidade de expressar um gesto de amor”, pontua.





As 115 crianças que atualmente são atendidas pela Ong receberão o item. “A ideia é proporcionar uma ação lúdica, potencializando o uso da imaginação e da fantasia, importante para o desenvolvimento infantil”, enfatizou a diretora.

A confecção do artigo será nesta sexta-feira (6), às 14h, na sede do COM (Centro de Oficinas para Mulheres), na rua Valparaíso, 189. Todas as mulheres que vão produzir o polvinho são voluntárias. Qualquer mulher que tenha interesse em participar desta ação, confeccionando o item, pode se dirigir até o COM. O material utilizado na confecção será fornecido pela SMPM.