UEM abre dois concursos para contratação de 62 professores

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) abriu dois concursos para a contratação de 62 professores que serão vinculados ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e ao Centro de Ciências da Saúde. As inscrições começam no dia 16 de outubro, podem ser feitas pelo website da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UEM e vão até 14 de novembro.





Para Pessoas Com Deficiência (PCD) fica estabelecida a reserva de 5% das vagas autorizadas e ofertadas por área de conhecimento. Para candidatos afrodescendentes, há a reserva de 10% das vagas autorizadas.

Para os biomédicos, são 4 vagas nas áreas de Bioquímica Clínica, Imunologia Clínica, Microbiologia de Alimentos e Prática Clínico e Virologia Clínica. Os certames incluem vagas em diversas outras áreas do conhecimento.





Segundo Thiago Massuda, presidente do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná 6ª Região (CRBM6), a inclusão dos biomédicos em concursos e no quadro de servidores públicos é fruto de um grande trabalho. “No Paraná são mais de 4.500 biomédicos que atuam em diferentes áreas, que ajudam a sociedade com os trabalhos desses especialistas da saúde. Tivemos muitas conquistas, celebramos as vitórias e ficamos contentes ao ver que a UEM também prioriza nossa classe”, explica.





Sendo contratados, os docentes devem atuar em regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, fazendo jus à remuneração mensal que varia de R$ 9.645,61 a R$ 14.545,11.