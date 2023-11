Londrina: Secretaria da Mulher inscreve para curso de manipulação de alimentos

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) de Londrina, por meio do COM (Centro de Oficinas para as Mulheres), promove, na próxima semana uma nova edição do Curso de Manipulação de Alimentos. As atividades serão nos dias 28 e 29, às 14h, na sede do COM, na rua Valparaíso, 189, no parque Guanabara.





A ação é direcionada a mulheres com idade acima de 18 anos, residentes em Londrina. Há 30 vagas, e as inscrições podem ser feitas pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. A oficina será ministrada pela nutricionista e consultora de alimentos Daniela Terrin.

Publicidade

Publicidade





Conforme Terrin, o curso foi desenvolvido com foco na necessidade de capacitar, apoiar e auxiliar as participantes a conhecerem e seguirem os requisitos e regras para a manipulação correta dos alimentos. Ainda visa conscientizar sobre a importância de adotar os procedimentos de segurança, reduzindo assim o risco de doenças associadas ao consumo de alimentos.





“O objetivo é capacitar o público sobre a importância de evitar a contaminação de alimentos e os cuidados que devem ser tomados com o ambiente e a manipulação de equipamentos e utensílios. Abordaremos como fazer a higienização correta dos alimentos, e outras precauções relativas à saúde e higiene do manipulador. Falaremos, também, sobre os riscos que podem surgir caso os procedimentos não sejam executados da forma correta, e as consequências que isso pode trazer”, pontuou.





Segundo a psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Aparecida Rampazzo, a oficina é muito relevante para as empreendedoras que trabalham na área de alimentação. “O curso vai abordar noções importantes sobre a higienização e a contaminação de alimentos, e inclusive certificar as participantes sobre as boas práticas no ramo da alimentação”, frisou.