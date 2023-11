ILS começa a funcionar em dezembro no aeroporto de Maringá, diz prefeitura

O aeroporto de Maringá (Noroeste) começa a operar, a partir de 28 de dezembro de 2023, o ILS (Instrument Landing System), sistema para auxiliar nos pousos e decolagens em dias de chuva ou nevoeiros. O equipamento vai melhorar a operacionalidade com orientações aos pilotos para aproximação da pista, o que evita o cancelamento de voos. A visibilidade mínima exigida para pouso será a reduzida de 2 mil metros em algumas situações para 1,2 mil metros e a altura de 78,6 metros para 39,60 metros, aproximadamente.





A carta de pouso por instrumento, que estabelece a visibilidade mínima exigida, foi publicada na terça-feira (21), pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Segundo o Airac (Regulamentação e Controle de Informação Aeronáutica), calendário internacional que estabelece as datas sobre novos procedimentos de aeroportos, o ILS poderá entrar em funcionamento a partir de 28 de dezembro.

O prefeito Ulisses Maia (PP) destaca que o novo sistema vai garantir mais comodidade aos passageiros e precisão aos pilotos. “A partir das informações do sistema, o piloto terá mais precisão para pouso e decolagem, evitando o número de cancelamentos. É mais um grande avanço para o nosso aeroporto, que se consolida como referência nacional em logística”, pontua. Ele frisa que o aeroporto de Maringá tem a segunda maior pista do Paraná após obras realizadas pelo município e Governo Federal.





O superintendente do aeroporto de Maringá, Fernando Rezende, detalha que a instalação do ILS poderá garantir novas opções de voos e serviços. “O ILS também é um diferencial para o transporte de cargas. Com o instrumento, novas empresas poderão optar por Maringá, já que aqui os voos dificilmente serão cancelados”, comenta. O terminal aéreo está apto para operação de cargas internacionais e aguarda homologação final da Receita Federal.





Além do início de funcionamento do ILS, estão em andamento as obras de duplicação da sala de embarque, com investimento de R$ 1,6 milhão, e a construção da usina de geração de energia fotovoltaica do local. A estrutura vai abastecer todo o local com energia sustentável, além de proporcionar economia de aproximadamente R$ 1 milhão anual em energia elétrica.