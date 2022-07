Mortes maternas: Brasil tem 35% mais óbitos que os divulgados oficialmente

A RMM (razão de morte materna) no Brasil é, aproximadamente, 35% maior do que a calculada e anunciada com base na metodologia vigente, aponta estudo divulgado nesta quinta-feira (7) pelo OOBr (Observatório Obstétrico Brasileiro), que mostrou dados inéditos sobre óbitos de gestantes e puérperas no país no triênio 2019/2021.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Os números são relativos às mortes de mulheres de 10 a 49 anos ocorridas na gravidez, no parto ou no puerpério, não contabilizados pelo Ministério da Saúde por não terem sido triadas em uma das categorias predeterminadas para morte materna da CID (classificação internacional de doenças). O caso mais comum de morte materna obstétrica é a hipertensão arterial (eclampsia).

Continua depois da publicidade





No estudo, ainda foram analisados casos em que a declaração de óbito apontava para morte de grávida, puérpera até 42 dias, não incluídos nos dados de morte materna declarados (oficiais), excluídos os casos decorrentes de suicídio, violência, disparo de arma de fogo etc.





Não foram contabilizados nos dados de morte materna oficiais cardiopatias, infecções, embolia pulmonar e diabetes mellitus não especificado entre outras infecções.





“Por exemplo, uma gestante que morreu com infecção, mas o código colocado na declaração de óbito foi diferente dos comumente usados para morte materna [iniciados com a letra O, por exemplo, O99 -- Outras doenças maternas, complicando a gravidez, o parto e o puerpério], mesmo que tenha sido colocado que ela faleceu no momento da gestação, este caso não será contado como morte materna", comenta a professora associada da disciplina de obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Rossana Pulcineli Vieira Francisco, umas das coordenadoras do Observatório Obstétrico.

Continua depois da publicidade





A pesquisa do OOBr levou em consideração dados de morte materna declarados e não declarados e revisou números do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) do Ministério da Saúde.





Somam-se aos falecimentos não contabilizados as mortes de mulheres de 10 a 49 anos ocorridas durante o puerpério tardio (de 43 dias a um ano depois do parto), que também não figuram nos dados oficiais do Ministério da Saúde do Brasil.