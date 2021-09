Projeto obrigada empresas ligadas a prefeitura a contratarem mulheres vítimas de violência em Londrina

O vereador Jairo Tamura (PL) apresentou um projeto que obriga a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar por empresas que vencerem licitações da Prefeitura de Londrina. O limite de admissão será de até 10% de toda a mão de obra.

Segundo a proposta, os futuros editais poderão ser anulados se não constarem essa regra. A matéria ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A ideia de Tamura é ainda mais abrangente. Antes mesmo de participar da licitação, a empresa deve informar o número total de vagas e as que serão separadas para as mulheres.





O contrato com a prefeitura só poderá ser assinado depois dessa comprovação. Se o rito não for respeitado, a terceirizada será desclassificada e a segunda colocada será chamada em seu lugar.



"Muitas mulheres violentadas têm no marido agressor a única fonte de renda de casa. O objetivo é oferecer uma oportunidade delas serem incluídas no mercado de trabalho e não ficarem dependentes do companheiro para sustentar a família", explicou Tamura.





