Secretaria da Mulher de Londrina promove oficina online de Bolsa em Crochê

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), por meio do COM (Centro de Oficina para Mulheres), está com inscrições abertas para uma oficina de produção de Bolsa em Crochê. O curso é totalmente on-line e voltado para mulheres acima de 18 anos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira (26), através do número de WhatsApp (43) 99945-0056. Na tarde de quarta-feira (24), será aberto um grupo de WhatsApp específico para as inscritas, e disponibilizado o link de acesso ao conteúdo didático.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Veiculados no YouTube, os vídeos que compõem a atividade foram elaborados em parceria entre a SMPM e a artesã Tânia Cordeiro, que é a ministrante do curso. Haverá uma data específica para as participantes tirarem dúvidas.





Além disso, a SMPM fornecerá barbantes para a confecção das bolsas, sendo que as inscritas poderão coletar esse material na sede do órgão, localizada no Mercado Municipal Guanabara (Rua Valparaíso, s/n).





A secretária de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, disse que a SMPM tem a preocupação de trazer temas que desenvolvam autonomia e possibilitem economia ou fonte de renda para as mulheres. “Como o curso é gravado, elas poderão assistir as aulas conforme a sua disponibilidade e tirar as dúvidas com a professora na próxima semana”, apontou.

Continua depois da publicidade





Segundo a psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisneia Rampazzo, a iniciativa visa promover uma alternativa para geração de renda das mulheres. “O artesanato está em alta na moda feminina e pode ser um meio de ganho para as mulheres de Londrina”, disse.