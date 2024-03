Secretaria de Políticas para Mulheres promove oficinas de automaquiagem e recepcionista em Londrina

Como parte da programação do Mês da Mulher , a SMPM (Secretaria Municipal de Políticas Para Mulheres) vai ofertar um workshop de automaquiagem e um curso de recepcionista. As duas ações serão no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), localizado na rua Valparaíso, 189.





O workshop, parceria da SMPM com o Senac Paraná, será nesta quinta-feira (14), com início às 9h, e está com 20 vagas abertas. As incrições podem ser feitas por meio do WhatsApp (43) 99645-0056

Já o curso de recepcionista será nos dias 19 (terça-feira) e 20 (quarta-feira) de março, com as aulas começando às 8h. Com 15 vagas abertas, é indicado para mulheres que desejam ingressar na área de recepção e para recepcionistas que buscam aprimorar suas habilidades profissionais. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (43) 99945-0056.





De acordo com a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, a certificação de um curso como o de recepcionista demonstra o compromisso do profissional com a área e contribui para o seu reconhecimento no mercado de trabalho.





“Um curso de recepcionista pode ser um investimento valioso para quem busca uma carreira nessa área, proporcionando o desenvolvimento de habilidades essenciais, aumento de oportunidades de trabalho, melhores salários e benefícios, crescimento profissional e valorização”, disse.