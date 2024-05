Cambé promove mutirão de serviços no Cambéville neste sábado

O sábado (18) será especial para os moradores do Cambéville, antigo Londriville. A Prefeitura de Cambé (região metropolitana de Londrina) realizará um mutirão de melhorias e cidadania no bairro que fica no limite com Londrina e tratava-se de uma área de invasão irregular há mais de 20 anos. O Dia D terá participação das secretarias de Governo, Obras, Meio Ambiente, Assistência Social e Assuntos Comunitários e será realizado das 12h às 17h.







O Município comprou a área onde os imóveis foram levantados e iniciou o processo de regularização de cada um deles . “Existia um processo judicial de reintegração de posse, mas a Prefeitura de Cambé desapropriou a área através de um acordo com o Judiciário, Ministério Público e o proprietário do imóvel, passando a posse do terreno para a Prefeitura”, explicou o secretário de Governo, Frederico Ferreira.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Com a situação regularizada, a Prefeitura pode, agora, organizar e estruturar o bairro. Neste mutirão de sábado serão feitos serviços de melhorias das ruas para facilitar o acesso da população e de serviços, capina e roçagem, recolhimento de inservíveis, mutirão de combate à dengue e atendimento dos moradores para encaminhamentos de assistência social.





“O local já foi declarado como passível de Regularização Fundiária de Interesse Social e, a médio prazo, a Prefeitura pretende urbanizar a área em parceria com os governos estadual e federal. Queremos construir novas moradias, levar o asfalto, energia elétrica, rede de esgoto e equipamentos públicos”, projetou o prefeito Conrado Scheller. (Com informações da Prefeitura de Cambé)