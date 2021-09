Carreira pública: como se tornar um auditor de finanças?

O cargo de auditor financeiro é um dos mais importantes da área administrativa. Esses profissionais são responsáveis por monitorar e controlar toda a saúde financeira de uma empresa, garantindo que tudo esteja sendo feito de acordo com as normas e desenvolvendo estratégias que busquem prevenir ou resolver qualquer problema que esteja afetando a empresa financeiramente. Com tantas responsabilidades em mãos, é de se esperar que aqueles que planejam trabalhar nesta função estudem bastante para adquirir as qualificações necessárias.

Continua depois da publicidade





Primeiramente, é necessário ser graduado em Ciências Contábeis, um curso superior com duração de quatro anos. Aqui, é possível se aprofundar em todos os fundamentos básicos dessa profissão, como orçamento, dívidas, patrimônio, classificação de custos, parte tributária e outras coisas voltadas para o lado prático do cargo. Com o diploma em mãos, será necessário fazer um registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e uma prova de qualificação do CFC (Conselho Federal de Contabilidade). Ao ser aprovado nesta prova, o profissional automaticamente entra no CNAI (Cadastro Nacional de Auditores Independentes) e já pode atuar na função.

Continua depois da publicidade





Dentre as principais responsabilidades de um auditor de finanças, estão:





Continua depois da publicidade

realizar fiscalizações, avaliações de gestão e auditorias no setor financeiro;

assinar relatórios, certificações, pareceres e outros documentos;

fazer relatórios parciais e globais de suas fiscalizações;

detectar e assinalar irregularidades financeiras;

apresentar propostas e conselhos voltados para a resolução de problemas financeiros.





Um auditor deve ser um bom estrategista e saber trabalhar em equipe, além de ter um olhar aguçado para encontrar possíveis complicações antes que elas interfiram negativamente na empresa. Outro ponto importante é que esses profissionais precisam se atualizar constantemente para se manter relevantes no mercado e desempenhar sua função com maior eficácia; então, a busca por novos conhecimentos e formações também é indispensável.





Para aqueles que já possuem formação na área e desejam iniciar uma carreira pública no cargo, o concurso AGE PA disponibilizará 19 vagas para auditor de finanças no estado do Pará, sendo uma delas exclusiva para PcD (pessoas com deficiência). As inscrições começam no dia 28 de setembro e vão até 11 de novembro, com a primeira etapa de provas objetivas sendo aplicada em 16 de janeiro de 2022.

Para quem ainda está concluindo sua formação na área, é importante buscar experiência profissional o quanto antes e ficar atento a novos concursos próximos de sua região, pois a demanda por profissionais da área é alta; então, novas oportunidades surgem com frequência.