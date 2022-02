Como usar hashtags para alavancar o seu negócio?

Não basta apenas fazer postagens, se você quer alavancar o seu negócio através das redes sociais, precisa saber usar estratégias. Uma delas é o uso de hashtag. A especialista em vendas nas redes sociais e empresária palestrante, Camila Silveira, ensina como usar o recurso.

O que são as hashtags





É muito importante saber exatamente o que são e a forma ideal de usar este recurso, que ajuda a atrair um maior engajamento nos posts e até novos seguidores.

"Para isto vamos iniciar entendendo este termo. Hashtags são palavras chaves que determinam alguns interesses que geram uma capacidade de busca tecnológica quando antecede o símbolo # (cerquilha) digitalmente chamado de “hashtags”. Porém, isto pode ser a maior estratégia quando usada com exatidão na interpretação e adequação de captura ou como o maior problema se utilizado de forma contrária. Pode parecer estranho, mas a diferença de um verbo nesta utilização pode ocasionar o engajamento intenso de concorrentes e nenhum cliente em seu post", explica a especialista.





Um recurso importante para alcançar novas contas





"Para esta confirmação, vamos ilustrar duas situações. Se eu pegar um usuário de redes sociais com interesse em gamer, vejo na aba de explorar uma concentração de post deste assunto, ou de estudos, ou qualquer outro tema que descreva meu comportamento digitalmente durante o uso das redes. Vamos imaginar um trânsito com 3 bilhões de carros controlados digitalmente por um conjunto de ações (chamado de algoritmo) e avenidas sem nenhuma placa de identificação, os mesmos passam a ficar sem direção e perdidos pelo grande volume do fluxo de trânsito. As hashtags, desta maneira lúdica, desempenham exatamente o papel das placas, que direcionam o trânsito de acordo com o interesse de destino do percurso de cada carro", pontua.





Dicas de como usar este recurso





"Antes de pensar em hashtags indico que faça uma lista identificando muito bem as palavras que definem quem é o seu cliente, os seus costumes, dores, desejos e hábitos. Com esta lista feita, saber que estas palavras chaves são as “placas” que irão identificar o caminho de sua postagem até seu cliente. Cada plataforma tem um limite de uso diário, em que a união de duas por cada assunto citado é o suficiente, devendo ser sempre diversificada entre as postagens. Por isto, quanto maior o número de palavras identificar, mais grupos de utilização prontos vão estar prontos facilitando o trabalho", esclarece.





Ainda há outros recursos para aumentar o alcance de uma postagem, como a marcação de locais. Camila explica que não basta apenas marcar o local que sua empresa ou produto está.





"Muitas pessoas cometem o erro de não utilizar este recurso de forma planejada e estratégica, usando apenas com o local onde está situado. Basicamente, nas redes sociais, existe um fator determinante único para o erro que é: 'sempre que eu penso em mim ou na minha empresa, agirei errado nas ferramentas digitais'. Pois elas são um recurso exclusivo para identificar meu cliente e não o inverso. Para quem está nesta via buscando vender, identificar onde está, normalmente, irá atrair pessoas ao redor. Possivelmente, as pessoas terão mais facilidade de acesso à minha empresa ou ao meu produto. Mas levar meu post através de uma hashtags na localização que meu cliente está, independe de qual local, será a forma correta de trazer resultados. Para isto, ter opções de cidade em meus grupos é extremamente valioso", afirma Camila.





Camila diz que usar uma hashtag de um assunto em alta também pode ser uma ótima estratégia para conectar o seu segmento e produto a novos seguidores.





"Lembrando que, com inteligência e dentro das diversas formas de postagens, podemos buscar gatilhos de conexão e estar onde diariamente existe uma maior concentração de pessoas que me interesse por uma infinidade de assuntos que já estão engajados. Outra opção que pode ser utilizada com critérios são sites que definem e revelam as hashtags de maior entrega separadas por tema e, para isto, indico o Best Hashtags ou o Tagsfinder", finaliza.