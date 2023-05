Confira dicas para tratar a pele a partir dos 40 anos

Manchas, rugas finas, poros abertos, flacidez são algumas características de uma série de transformações que a nossa pele passa no decorrer dos anos. Mas, a boa notícia é que com cuidados especiais indicados por um profissional, é possível rejuvenescer o viço natural e elasticidade da pele madura.





Segundo José Roberto Fraga Filho, dermatologista membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia , e Diretor Clínico da clínica Dermagynus, a partir dos 30 anos começamos a perder 1% de colágeno ao ano, essa perda faz com que percamos a sustentação da nossa pele, levando a flacidez. No rosto especificamente ocorre uma mudança no formato, antes de forma triangular indicando juventude e após de forma hexagonal mostrando um certo “derretimento da face “.

Um dos fatores que mais levam ao envelhecimento é a luz. Por isso, o uso diário e repetitivo do protetor solar é ainda o melhor tratamento preventivo. Hábitos pouco saudáveis como o fumo também levam ao envelhecimento precoce. Como forma de cuidado sempre indico lavagem com sabonete apropriado para seu tipo de pele, hidratação e finalizar com o uso do protetor solar. São três passos simples que vão manter sua pele mais saudável!